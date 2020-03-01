اطلاق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة







اطلق مصرف الرافدين السلف التكميلية الاضافية لموظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار ، حسب راتب الموظف ، عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف.



وذكر بيان للمصرف :" تم صرف سلف الضعف ضعفين لموظفي دوائر الدولة لاكثر من 5000 موظف من الذين سبق وان تم منحهم سلفا شخصية وقدموا على السلفة الثانية الاضافية وتم صرفها لهم بواسطة الماستر كارد.



واوضح البيان :" ان صرف تلك السلفة يتم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة بعد ان يكون استكمل كافة الاجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق ادوات الدفع الالكتروني التي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.