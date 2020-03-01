نائبة :علاوي يبلغ الكتل السياسية عدم رغبته بحكومة بعيداً عن التوافق السياسي







أكدت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي، ، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لا يرغب بحكومة لا تتمتع بتوافق سياسي عليها في مجلس النواب.

وقالت الموسوي في تصريح صحفي إن “الساعات المقبلة ستشهد بوادر لحلحلة الخلافات السياسية بشـأن تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي “.

وأضافت، أن “علاوي أبلغ الكتل السياسية عدم رغبته منح حكومته الثقة بعيدا عن التوافق السياسي “.

وأشارت الى أن “الجميع سيشترك بعملية منح الثقة للحكومة الجديدة”. لافتة إلى أن “الحوارات لازالت مستمرة وان غد ستشهد لقاءات بين رؤساء الكتل السياسية قبل انعقاد الجلسة “.