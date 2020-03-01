الشمري : الوطنية لن تمنح الحكومة الجديدة الثقة لتهميشها المتظاهرين السلميين







جدد رئيس كتلة /الوطنية / النيابية كاظم الشمري موقف الائتلاف الرافض لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف.



وقال الشمري في بيان صحفي ان : ان الطريقة التي جاء بها المكلف هي ذات الطريقة التي تم فيها اختيار الحكومة المستقيلة .



واضاف :" ان عدم اشراك القوى الوطنية وتهميش المتظاهرين يُفقد اي حكومة مُكلفة الشرعية الشعبية ويعوق اي أملٍ بنجاحها ".



واكد :" ان الوطنية لن تمنح هذه الحكومة الثقة لما تقدم أولاً ، ولخلو برنامجها من موعد ثابت للانتخابات المبكرة او اي اشارة لمطالب المتظاهرين السلميين او محاكمة قتلتهم والمعتدين عليها ثانيا ، فضلاً عن جملة ملفات وطنية اخرى".



ومن المقرر ان يعقد البرلمان جلسة استثنائية اليوم الاحد لمنح الثقة للحكومة الجديدة.