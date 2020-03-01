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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 01 آذار 2020 11:20 ص

الشمري : الوطنية لن تمنح الحكومة الجديدة الثقة لتهميشها المتظاهرين السلميين

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الشمري : الوطنية لن تمنح الحكومة الجديدة الثقة لتهميشها المتظاهرين السلميين



جدد رئيس كتلة /الوطنية / النيابية كاظم الشمري موقف الائتلاف الرافض لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف.

وقال الشمري  في بيان صحفي ان :  ان الطريقة التي جاء بها المكلف هي ذات الطريقة التي تم فيها اختيار الحكومة المستقيلة .

واضاف :" ان عدم اشراك القوى الوطنية وتهميش المتظاهرين يُفقد اي حكومة مُكلفة الشرعية الشعبية ويعوق اي أملٍ بنجاحها ".

واكد :"  ان  الوطنية لن تمنح هذه الحكومة الثقة لما تقدم أولاً ، ولخلو برنامجها من موعد ثابت للانتخابات المبكرة او اي اشارة لمطالب المتظاهرين السلميين او محاكمة قتلتهم والمعتدين عليها ثانيا ، فضلاً عن جملة ملفات وطنية اخرى".

ومن المقرر ان يعقد البرلمان جلسة استثنائية اليوم الاحد لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
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