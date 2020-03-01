بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 01 آذار 2020
آخر الأخبار
عاجل : إيران تهدد بقصف الأراضي التركية إن لم توقف أنقرة العلميات العسكرية في سوريا المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا تبلغ 13 اصابة كتلـة تحالف القـوى: منح الثقة لمحمد علاوي وحكومته المؤقتـة لن ينجح مركز إستراتيجي يحذر من عجز مالي «غير مسبوق» في العراق ائتلاف المالكي يجد موقفه بعدم الاشتراك في حكومة محمد علاوي اطلاق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة ليست مؤهلة منذ عام 2003.. العراقيون فقدوا الثقة بالنخبة السياسية الحاكمة نائبة :علاوي يبلغ الكتل السياسية عدم رغبته بحكومة بعيداً عن التوافق السياسي الشمري : الوطنية لن تمنح الحكومة الجديدة الثقة لتهميشها المتظاهرين السلميين ائتلاف النصر :استحداث وزارة تعنى بالإقليم جاء لإرضاء الكرد وستثقل كاهل الموازنة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 آذار 2020 11:20 ص

إجراءات أمنية مشددة ببغداد قبيل التصويت على حكومة علاوي

9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

أغلقت السلطات العراقية، اليوم الأحد، طرقا وجسورا كإجراء أمني قبيل ساعات من عقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على تشكيلة الحكومة التي سيقدمها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.
وقال مصدر أمني إن جسر السنك والمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد ومناطق أخرى تم إغلاقها أمام حركة سير السيارات، موضحا أنه لن يُسمح بدخول المنطقة الخضراء إلا لحاملي الباجات الخاصة بها. 
كما شهدت العاصمة بغداد إجراءات أمنية مشددة؛ تزامنا مع دعوة من المتظاهرين لاستمرار الاحتجاجات خلال انعقاد جلسة مجلس النواب وتقديم الحكومة الجديدة.
وبدأ المتظاهرون من مدن جنوب العراق يتوافدون على بغداد صباح اليوم للمشاركة في المظاهرة المليونية في جانب الكرخ من العاصمة، والبدء باعتصام قرب أسوار المنطقة الخضراء المحصنة والمغلقة حاليا.

ويرى الخبراء أن مهمة رئيس الوزراء  المكلف لتمرير حكومته في مجلس النواب باتت شبه مستحيلة في ظل فشل المفاوضات مع الأكراد والسنة، واستمرار الحراك الشعبي برفضه.
وتنتهي مهلة الـ٣٠ يوما التي يمنحها له دستور العراق اليوم، وستكون البلاد أمام سيناريوهات إذا أخفق علاوي في الحصول على ثقة البرلمان، أبرزها قيادة الرئيس برهم صالح الحكومة لحين تكليف شخصية جديدة.

وتنتظر الحكومة الجديدة في العراق الكثير من التحديات والتراكمات التي ورثتها من سابقتها.
وحسب معلومات  من مصادرها داخل مجلس النواب  ، فإن "الكتل الكردية والسنية وقسما من التحالف الشيعي لن تصوت لحكومة محمد علاوي إذا أصر علاوي على التمسك بآلية اختيار الحقائب الوزارية". 

ولا يزال علاوي يحظى بدعم من ائتلاف "سائرون" بزعامة  مقتدى الصدر، وائتلاف الفتح الذي يتكون من الأحزاب والمليشيات التابعة لإيران. 

وفيما إذا لم ينجح علاوي في تمرير حكومته الأحد، فإن عملية طرح أسماء المرشحين لتشكيل الحكومة ستعود إلى الواجهة مجددا.


وأشار فائق الشيخ، النائب في مجلس النواب  ، في تغريدة على "تويتر"، إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد ترشيح مجموعة من الأسماء أبرزها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي عند فشل الخيارات، أو محمد علاوي حين يرضي كل الأطراف، أو أسعد العيداني مرشح البعض!".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
9d547cef-1d78-4c4f-beb0-e6e5e74fbc0c_16x9_1200x676

مسلسل الاغتيالات يتواصل.. مقتل عقيد في الداخلية بهجوم مسلح قرب المقدادية بديالى 01 آذار 2020 10:51 ص

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية تعلن القبض على عصابة لسرقة المواطنين في سوق الشورجة 29 شباط 2020 08:55 م

داعش

مقتل 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار 29 شباط 2020 08:17 م

المرور

بسبب كورونا.. المرور تعلق العمل في عموم البلاد 29 شباط 2020 06:58 م

مظاهرات العراق

المتظاهرين سيطروان على ساحة الخلاني 29 شباط 2020 06:42 م

الحشد العشائري

مقتل ثلاثة من ميليشيا الحشد العشائري بهجوم شمال بغداد 29 شباط 2020 02:25 م

سمنت كربلاء

القبض على أربعة متهمين حاولوا سرقة مخلفات الحديد بمعمل سمنت السماوة 29 شباط 2020 12:06 م

اعتقال امرأة

النزاهة تضبط متهمين تجاوزوا على أرض تعود ملكيتها لمستشفى في البصرة 29 شباط 2020 12:04 م

التعليقات