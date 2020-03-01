ائتلاف النصر :استحداث وزارة تعنى بالإقليم جاء لإرضاء الكرد وستثقل كاهل الموازنة







حذر ائتلاف النصر من إثقال كاهل الموازنة الاتحادية بعد استحداث وزارة جديدة تعنى بشؤون اقليم كردستان، مؤكدا ان هذه الوزارة جاءت لإرضاء القوى الكردية،.

وقالت النائبة عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت،”: فوجئنا باستحداث وزارة الدولة لشؤون الاقليم في حكومة انتقالية مدتها لا تتجاوز 6 اشهر الى سنة، ومهمتها محددة بـ 3 نقاط هي اجراء انتخابات مبكرة وتمرير الموازنة ومحاسبة قتلة المتظاهرين، فضلا عن بعض القضايا التنظيمية الحياتية.

واشارت الى: ان اقليم كردستان بحد ذاته لديه برلمان وحكومة وتمثيل وزاري في الحكومة الاتحادية، فلا يحتاج الى استحداث وزارة جديدة تعنى بشؤونه. مؤكدة: ان هذه الوزارة جاءت لإرضاء بعض الاطراف الكردية من اجل التصويت لمنح الثقة لحكومة علاوي.

واضافت: ان هذه الوزارة المستحدثة ستثقل كاهل الدولة في الوقت الذي تعاني الدولة من ترهل وظيفي كبير. مبينة: ان الوزارة المستحدثة تحتاج الى موظفين وسيارات وحمايات خاصة، وهذه كلها تحتاج الى اموال طائلة تتحملها الموازنة الاتحادية.





وتابعت: كان الاولى برئيس الوزراء المكلف ان يقلص عدد الوزارات بدلا من زيادتها لان مهمته قليلة ومحددة. مرجحة عدم تصويت البرلمان على وزارة الدولة لشؤون الافليم، وربما سترفع من الكابينة الوزارية لان هناك الكثير من الكتل ترفض استحداث هذه الوزارة لعدم وجود جدوى من اضافتها.



بدوره، اكد النائب عن تحالف الفتح، حنين القدو، ان استحداث وزارة جديدة في الكابينة الحكومية لا يحتاج الى تشريع قانون خاص بها، لان هناك بعض الوزارات والمؤسسات تعمل من دون قانون كجهاز الامن الوطني، وغيرها.

وقال القدو”: ان رئيس الوزراء المكلف يمكنه استحداث وزارات جديدة بحكومته، لكن هذا يعتمد على تصويت مجلس النواب على الكابينة الوزارية سواء بحزمة واحدة او بشكل انفرادي. لافتا الى: ان استحداث الوزارة بشأن الاقليم او توظيف شخص ارتباط مع الاقليم لا يحل القضايا العالقة بين بغداد واربيل.

واضاف: ان هناك الكثير من القضايا العالقة بين حكومة المركز والاقليم تحتاج الى حلول جذرية على وفق الاطر الدستورية. مشيرا الى: ان الاقليم لم ينفذ قرارات الحكومة الاتحادية ولا التشريعات القانونية، فيمكن اللجوء الى المحكمة الاتحادية لحل هذه القضايا بدلا من استحداث وزارات جديدة.

وقدم رئيس الوزراء، محمد توفيق علاوي، كابينة وزارية وجد فيها استحداث وزارة الدولة لشؤون الاقليم.



