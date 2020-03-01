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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 01 آذار 2020 11:07 ص

ماذا لو مرت الحكومة .. وماذا لو لم تمر ؟

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ماذا لو مرت الحكومة .. وماذا لو لم تمر ؟


من المفترض ان يعقد مجلس النواب اليوم الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وبرنامجه الوزاري .

والسؤال المطروح ليس :" هل تمر الحكومة ام لا تمر "، فهما خياران لاثالث لهما ، والنتيجة  ستعرف بانتهاء التصويت .

لكن السؤال الاهم هو"  ماذا لو مرت  الحكومة وماذا لو لم تمر "..

اذا مرت الحكومة فان ذلك سيكون بغياب مكونين اساسيين هما السنة والاكراد ،  كما حدث مع قرار اخراج القوات الامريكية .. والحكومة بهذه الحالة ستكون  حكومة صفقات سياسية وليست حكومة خدمة تصلح للمرحلة الانتقالية ، كما هو مفترض بها ..

واذا فشلت الحكومة في الحصول على ثقة البرلمان ، وهذا هو الارجح حسب المؤشرات الاولية ، فالدستور يقضي بتولي رئيس الجمهورية مهام رئيس الوزراء ، ريثما يرشح شخصية جديدة للمنصب .. وهذا يعني العودة الى نقطة البداية ، واعادة حلقات مسلسل الخلافات والاتهامات والبحث عن التوافقات ، وكل هذا بعيد عن مايدور في ساحات التظاهر ومطالب الشباب المنتفضين التي اطاحت بحكومة السلف ووضعت حكومة الخلف في مهب رياح التوافقات والصفقات السياسية .. 

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