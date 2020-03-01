



من المفترض ان يعقد مجلس النواب اليوم الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وبرنامجه الوزاري .



والسؤال المطروح ليس :" هل تمر الحكومة ام لا تمر "، فهما خياران لاثالث لهما ، والنتيجة ستعرف بانتهاء التصويت .



لكن السؤال الاهم هو" ماذا لو مرت الحكومة وماذا لو لم تمر "..



اذا مرت الحكومة فان ذلك سيكون بغياب مكونين اساسيين هما السنة والاكراد ، كما حدث مع قرار اخراج القوات الامريكية .. والحكومة بهذه الحالة ستكون حكومة صفقات سياسية وليست حكومة خدمة تصلح للمرحلة الانتقالية ، كما هو مفترض بها ..



واذا فشلت الحكومة في الحصول على ثقة البرلمان ، وهذا هو الارجح حسب المؤشرات الاولية ، فالدستور يقضي بتولي رئيس الجمهورية مهام رئيس الوزراء ، ريثما يرشح شخصية جديدة للمنصب .. وهذا يعني العودة الى نقطة البداية ، واعادة حلقات مسلسل الخلافات والاتهامات والبحث عن التوافقات ، وكل هذا بعيد عن مايدور في ساحات التظاهر ومطالب الشباب المنتفضين التي اطاحت بحكومة السلف ووضعت حكومة الخلف في مهب رياح التوافقات والصفقات السياسية ..



