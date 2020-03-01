نائبة : المكلف قد يعتذر عن المضي في تشكيل الحكومة



توقعت النائبة اخلاص الدليمي اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، لعدم التوصل الى اتفاق نهائي مع المكونين الكردي والسني .



وقالت الدليمي في تصريح صحفي :" ان علاوي لم يتوصل الى اتفاق نهائي لغاية الآن مع المكونين الرئيسين الكردي والسني بشأن المضي بالحكومة".



واوضحت :" ان ممثلي المكونين والشارع ابدوا العديد من الملاحظات حول اسماء بعض الوزراء الموجودين في التشكيلة الحكومية"، مؤكدة انه :" لا يمكن غض الطرف عن مطالب الشركاء الرئيسين في العملية السياسية، وهذا ما فعله علاوي طوال المدة التي استغرقها في المباحثات".