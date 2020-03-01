بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 01 آذار 2020
آخر الأخبار
عاجل : إيران تهدد بقصف الأراضي التركية إن لم توقف أنقرة العلميات العسكرية في سوريا المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا تبلغ 13 اصابة كتلـة تحالف القـوى: منح الثقة لمحمد علاوي وحكومته المؤقتـة لن ينجح مركز إستراتيجي يحذر من عجز مالي «غير مسبوق» في العراق ائتلاف المالكي يجد موقفه بعدم الاشتراك في حكومة محمد علاوي اطلاق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة ليست مؤهلة منذ عام 2003.. العراقيون فقدوا الثقة بالنخبة السياسية الحاكمة نائبة :علاوي يبلغ الكتل السياسية عدم رغبته بحكومة بعيداً عن التوافق السياسي الشمري : الوطنية لن تمنح الحكومة الجديدة الثقة لتهميشها المتظاهرين السلميين ائتلاف النصر :استحداث وزارة تعنى بالإقليم جاء لإرضاء الكرد وستثقل كاهل الموازنة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 01 آذار 2020 11:00 ص

نائب : حكومة علاوي ليست مستقلة .. والحلبوسي حصل على وزارات " تبيض ذهبا"

1553970245991559000
نائب : حكومة علاوي ليست مستقلة .. والحلبوسي حصل على وزارات " تبيض ذهبا"

اكد عضو مجلس النواب باسم خشان، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي غير موقفه من حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بعد حصوله على عدد من الحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة، فيما استبعد نجاح تمرير حكومة علاوي عبر جلسة  اليوم الاحد.

وقال خشان في تصريح صحفي :" ان استبدال عدد من المرشحين بكابينة علاوي اثبت رضوخ الاخير لضغوط الكتل السياسية " ، لافتا  الى  :" ان الحلبوسي كان رافضا لحكومة علاوي بشكل كبير ، الا  ان تغيير موقفه جاء بعد حصوله على عدد من الحقائب الوزارية  التي ( تبيض ذهبا )  بحكومة علاوي ".

واضاف :" ان  حكومة علاوي ليست مستقلة كما يشاع عنها ، انما تدخلت بها المحاصصة السياسية وهنالك جهات فرضت عددا  من الاسماء على رئيس الوزراء المكلف ، من بينها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي" ، مبينا :" ان تمرير حكومة علاوي  اليوم امر مستبعد ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عاجل 1

عاجل : إيران تهدد بقصف الأراضي التركية إن لم توقف أنقرة العلميات العسكرية في سوريا 01 آذار 2020 01:31 م

النواب

مصدر : اتفاق واسع بين الكتل على عدم تمرير حكومة علاوي 01 آذار 2020 01:23 م

2202019113728134595000

نائب: علاوي مازال مصرا على عدم التنازل للكتل المعارضة لحكومته 01 آذار 2020 01:20 م

501 (2)

كتلـة تحالف القـوى: منح الثقة لمحمد علاوي وحكومته المؤقتـة لن ينجح 01 آذار 2020 11:57 ص

denar

مركز إستراتيجي يحذر من عجز مالي «غير مسبوق» في العراق 01 آذار 2020 11:47 ص

عاجل 1

عاجل| متظاهرو الكوت يصلون ساحة التحرير ويرددون هتافات مناهضة لكتلة سائرون وحزب الدعوة 01 آذار 2020 11:45 ص

44022

ائتلاف المالكي يجد موقفه بعدم الاشتراك في حكومة محمد علاوي 01 آذار 2020 11:31 ص

رواتب

اطلاق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة 01 آذار 2020 11:26 ص

التعليقات