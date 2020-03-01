نائب : حكومة علاوي ليست مستقلة .. والحلبوسي حصل على وزارات " تبيض ذهبا"



اكد عضو مجلس النواب باسم خشان، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي غير موقفه من حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بعد حصوله على عدد من الحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة، فيما استبعد نجاح تمرير حكومة علاوي عبر جلسة اليوم الاحد.



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان استبدال عدد من المرشحين بكابينة علاوي اثبت رضوخ الاخير لضغوط الكتل السياسية " ، لافتا الى :" ان الحلبوسي كان رافضا لحكومة علاوي بشكل كبير ، الا ان تغيير موقفه جاء بعد حصوله على عدد من الحقائب الوزارية التي ( تبيض ذهبا ) بحكومة علاوي ".



واضاف :" ان حكومة علاوي ليست مستقلة كما يشاع عنها ، انما تدخلت بها المحاصصة السياسية وهنالك جهات فرضت عددا من الاسماء على رئيس الوزراء المكلف ، من بينها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي" ، مبينا :" ان تمرير حكومة علاوي اليوم امر مستبعد ".