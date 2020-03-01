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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 01 آذار 2020 10:53 ص

العقابي يرهن تمرير الحكومة ومنهاجها بهذا الامر ..

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العقابي يرهن تمرير الحكومة ومنهاجها بهذا الامر ..

رهن  النائب عن كتلة "النهج الوطني" حسين العقابي, تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ،  بتغيير موقف احدى القوى الثلاث المعترضة  داخل مجلس النواب.

وقال العقابي في تصريح صحفي :" :"  ان ثلاث قوى سياسية امتنع نوابها عن دخول جلسة الخميس للتصويت على حكومة الرئيس المكلف محمد توفيق علاوي، هي المكون السني وقوى التحالف الكردستاني وقسم كبير من قوى تحالف البناء " .

واضاف :" ان تمرير الحكومة في جلسة  اليوم  سيكون مستحيلا اذا لم تتغير مواقف هذه القوى او احداها  "،  مبينا :" ان تغيير موقف احدى تلك القوى سيسهل عملية اكمال النصاب القانوني ويتم تمرير الحكومة ، وبعكسه سيكون الفشل حليف علاوي وسندخل في ازمة حقيقية وصعبة ".
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