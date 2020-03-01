العقابي يرهن تمرير الحكومة ومنهاجها بهذا الامر ..



رهن النائب عن كتلة "النهج الوطني" حسين العقابي, تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، بتغيير موقف احدى القوى الثلاث المعترضة داخل مجلس النواب.



وقال العقابي في تصريح صحفي :" :" ان ثلاث قوى سياسية امتنع نوابها عن دخول جلسة الخميس للتصويت على حكومة الرئيس المكلف محمد توفيق علاوي، هي المكون السني وقوى التحالف الكردستاني وقسم كبير من قوى تحالف البناء " .



واضاف :" ان تمرير الحكومة في جلسة اليوم سيكون مستحيلا اذا لم تتغير مواقف هذه القوى او احداها "، مبينا :" ان تغيير موقف احدى تلك القوى سيسهل عملية اكمال النصاب القانوني ويتم تمرير الحكومة ، وبعكسه سيكون الفشل حليف علاوي وسندخل في ازمة حقيقية وصعبة ".