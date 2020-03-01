نائبة كردية : لدينا عشرات الملاحظات على برنامج المكلف محمد علاوي



اكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني، ان الاكراد لديهم العشرات من الملاحظات على البرنامج الحكومي لمحمد توفيق علاوي .



وقالت طالباني في تصريحات متلفزة :" ان علاوي كان لديه لقاء مع بعض القيادات السياسية، و طلب وقتاً ليقوم بالتعديل في كابينته الوزارية"، مبينة :" ان علاوي ادرك ان اكمال كابينته الوزارية ليس بالسهولة التي كان يتوقعها ، وكانت لديه معلومات غير صحيحة عن الواقع السياسي داخل البرلمان ".



واضافت:" ان الاكراد لديهم العشرات من الملاحظات على البرنامج الحكومي وعلى الانتخابات القادمة وشخوص الكابينة"، مشيرة الى :" ان الاكراد لم يطلبوا من علاوي تغيير اسماء مرشحي الكابينة الوزارية واعطوا ملاحظات على اسماء مرشحة ".