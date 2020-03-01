بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 01 آذار 2020
آخر الأخبار
عاجل : إيران تهدد بقصف الأراضي التركية إن لم توقف أنقرة العلميات العسكرية في سوريا المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا تبلغ 13 اصابة كتلـة تحالف القـوى: منح الثقة لمحمد علاوي وحكومته المؤقتـة لن ينجح مركز إستراتيجي يحذر من عجز مالي «غير مسبوق» في العراق ائتلاف المالكي يجد موقفه بعدم الاشتراك في حكومة محمد علاوي اطلاق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة ليست مؤهلة منذ عام 2003.. العراقيون فقدوا الثقة بالنخبة السياسية الحاكمة نائبة :علاوي يبلغ الكتل السياسية عدم رغبته بحكومة بعيداً عن التوافق السياسي الشمري : الوطنية لن تمنح الحكومة الجديدة الثقة لتهميشها المتظاهرين السلميين ائتلاف النصر :استحداث وزارة تعنى بالإقليم جاء لإرضاء الكرد وستثقل كاهل الموازنة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 01 آذار 2020 10:49 ص

لقاء الفرصة الأخيرة.. مجلس النواب يحسم اليوم مصير حكومة علاوي

علاوي

تتزامن الاحتجاجات العراقية، مع إعلان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تأجيل الجلسة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على التشكيلة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي التي كان من المقرر أن تعقد أمس السبت.

وهذه المرة الثالثة التي تؤجل فيها جلسة التصويت على كابينة علاوي؛ حيث فشلت الضغوط الإيرانية على الأطراف السياسية العراقية خلال الأسابيع الأربعة الماضية في عقد جلسة البرلمان للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة، في ظل الخلافات المستمرة بين الأطراف.

وذكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في بيان، أن رئاسة المجلس أبدت موافقتها على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية، من أجل إكمال تشكيلة الحكومة إلى اليوم الأحد الموافق الأول من آذار ٢٠٢٠.
ويرفض الكثير من المتظاهرين، وجود علاوي على رئاسة الحكومة الجديدة، لأن وجوده سيكون مكملاً للحكومات السابقة، داعين أعضاء البرلمان إلى التحرر من هيمنة زعماء الكتل والتوجه نحو رأي الشعب العراقي الذي يتواجد في ساحات التظاهر منذ حوالي خمسة أشهر من خلال عدم منحهم الثقة للحكومة الجديدة.

من جانبه، نفى مصدر سياسي، ترشيح رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي ترشيحه لرئاسة الوزراء الآن من قبل أي كتلة أو حزب أو طرف سياسي.

وقال المصدر، إنه لا صحة لترشيح رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء الآن، من قبل أي كتلة أو حزب أو طرف سياسي.

من ناحيته، استبعد النائب كاظم الصيادي، تمرير الكابينة الحكومية بشكلها الحالي.
وقال الصيادي: إن هناك بعض الممثلين للكتل السياسية وبعض الفاشلين في مراكزهم السابقة يرغبون في إدارة وزارات بالحكومة الجديدة.

وأوضح، من الصعوبة تمرير الحكومة بشكلها الحالي، وإن تم تمريرها فمن الممكن أن تُمرر كصفقة سياسية وليست حكومة، تكون ممثلة للشعب.

وأضاف، أن هناك أموراً تجري خلف الكواليس، ومنافع حزبية وصفقات تجري هنا وهناك.
وكشف مصدر سياسي، عن أن الحوارات مع بعض الكتل بشأن تشكيل الحكومة وصلت إلى طريق مسدود.

وقال المصدر: إن علاوي لم يتوصل إلى أي تقارب مع الأكراد حتى الآن، كما أنه أخفق في حلحلة الأزمة مع تحالف القوى العراقية، بينما فشلت جهود الكتل الداعمة له، بإقناع الكتل التي انقسمت عنها وتخلت عن دعم علاوي، لافتاً إلى أن المعسكر المعارض لعلاوي بدأ يتسع.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

قبل مونديال 2022.. "تشالنج" الفرنسية تدق ناقوس الخطر عن نظام قطر "القمعي" 01 آذار 2020 01:43 م

thumbs_b_c_e3607735f430af38d1faeac2f2af4021

خبراء : مهمة علاوي في تمرير حكومته مستحيلة .. والبلاد أمام سيناريوهين 01 آذار 2020 11:28 ص

تظاهرات العراق

ليست مؤهلة منذ عام 2003.. العراقيون فقدوا الثقة بالنخبة السياسية الحاكمة 01 آذار 2020 11:24 ص

تعزيزات تركية

المرصد السوري: مهلة أردوغان للأسد انتهت.. وتعزيزات تركية إضافية في إدلب 01 آذار 2020 10:44 ص

9d547cef-1d78-4c4f-beb0-e6e5e74fbc0c_16x9_1200x676

كورونا يحصد أرواح مسؤولين في إيران.. وإصابة جديدة في البرلمان ورعب بالشارع 01 آذار 2020 10:38 ص

تظاهرات

ساحات بغداد والمحافظات تتأهب لتظاهرة لمليونية.. والصحة تحذر من التجمع بسبب كورونا 01 آذار 2020 10:30 ص

مقابر جماعية في ايران لضحايا كورونا

مقابر جماعية وحرق مستشفيات.. كورونا يتوسع في إيران ويحصد ضحايا بالمئات وخامنئي في أزمة 29 شباط 2020 11:30 م

الحرس الثوري الايراني

تقرير| أزمة إيران مع العرب..حيوان مفترس يريد أن يقضم دولهم ويشيع فيها حسينياته 29 شباط 2020 10:46 م

التعليقات