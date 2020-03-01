النصر : تنازل علاوي والرضوخ لفصيل بعينه خيانة للشارع

عد عضو ائتلاف النصر أحمد الحمداني، الأحد، أن تنازل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي للكتل السياسية فيما يخص الوزارات الحكومية خيانة للشارع والمرجعية.

وقال الحمداني في تصريح لـه ، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يتعرض لضغوط منذ فترة من قبل الأحزاب السنية والكردية للحصول على مكاسب ومناصب تخدم احزابهم”.

وأضاف أن “تنازل علاوي لمزاجهم ورضوخه لشروطهم هو خيانة للشارع وللمرجعية”، مطالبا اياه بـ”الخروج للرأي العام وكشف الجهات والزعامات التي تضغط عليه ليتسنى للقضاء والشارع محاسبتهم”.

وكانت كتلة المشروع العربي برئاسة خميس الخنجر أكدت، اليوم الأحد، أن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستمضي في جلسة اليوم، مشيرا إلى أنه سيجري استبدال وزيرين أحدهما من المكون الشيعي والآخر من المكون السني.

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