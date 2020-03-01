المسعودي : علاوي اجرى تغييرات في الحقائب الوزارية



كشف النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي عن اجراء رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تغييرات في الحقائب الوزارية، مبينا :" ان التغيير لم يكن رضوخا او تنازلا للقوى السياسية ".



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي قد اجرى تغييرا لعدد من الشخصيات التي تم ترشيحها في القائمة الوزارية التي ارسلها الى مجلس النواب ".



واضاف :" ان علاوي ايضا قد اضاف بعض الوزارات التي كانت شاغرة في القائمة المقدمة للبرلمان" ، مؤكدا :" ان تغيير بعض الشخصيات وملء الحقائب الشاغرة لم يكن رضوخا او تنازلا للقوى السياسية ، بل لوصول معلومات جديدة للمكلف عن وجود انتماءات وعقوبات لبعض الوزراء اضافة التأكد من عدم الكفاءة ".

