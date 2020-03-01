بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 01 آذار 2020
آخر الأخبار
عاجل : إيران تهدد بقصف الأراضي التركية إن لم توقف أنقرة العلميات العسكرية في سوريا المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا تبلغ 13 اصابة كتلـة تحالف القـوى: منح الثقة لمحمد علاوي وحكومته المؤقتـة لن ينجح مركز إستراتيجي يحذر من عجز مالي «غير مسبوق» في العراق ائتلاف المالكي يجد موقفه بعدم الاشتراك في حكومة محمد علاوي اطلاق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة ليست مؤهلة منذ عام 2003.. العراقيون فقدوا الثقة بالنخبة السياسية الحاكمة نائبة :علاوي يبلغ الكتل السياسية عدم رغبته بحكومة بعيداً عن التوافق السياسي الشمري : الوطنية لن تمنح الحكومة الجديدة الثقة لتهميشها المتظاهرين السلميين ائتلاف النصر :استحداث وزارة تعنى بالإقليم جاء لإرضاء الكرد وستثقل كاهل الموازنة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 01 آذار 2020 10:47 ص

المسعودي : علاوي اجرى تغييرات في الحقائب الوزارية

thumbs_b_c_e3607735f430af38d1faeac2f2af4021
المسعودي : علاوي اجرى تغييرات في الحقائب الوزارية

كشف النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي عن اجراء رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تغييرات في الحقائب الوزارية،  مبينا :" ان التغيير لم يكن رضوخا او تنازلا للقوى السياسية ".

وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي قد اجرى تغييرا لعدد من الشخصيات التي تم ترشيحها في القائمة الوزارية التي ارسلها  الى مجلس النواب ".

واضاف :" ان علاوي ايضا قد اضاف  بعض الوزارات التي كانت شاغرة في القائمة المقدمة للبرلمان" ،  مؤكدا :" ان تغيير بعض الشخصيات وملء الحقائب الشاغرة لم يكن رضوخا او تنازلا للقوى السياسية ، بل لوصول معلومات جديدة للمكلف عن وجود انتماءات وعقوبات لبعض  الوزراء اضافة التأكد من عدم الكفاءة ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عاجل 1

عاجل : إيران تهدد بقصف الأراضي التركية إن لم توقف أنقرة العلميات العسكرية في سوريا 01 آذار 2020 01:31 م

النواب

مصدر : اتفاق واسع بين الكتل على عدم تمرير حكومة علاوي 01 آذار 2020 01:23 م

2202019113728134595000

نائب: علاوي مازال مصرا على عدم التنازل للكتل المعارضة لحكومته 01 آذار 2020 01:20 م

501 (2)

كتلـة تحالف القـوى: منح الثقة لمحمد علاوي وحكومته المؤقتـة لن ينجح 01 آذار 2020 11:57 ص

denar

مركز إستراتيجي يحذر من عجز مالي «غير مسبوق» في العراق 01 آذار 2020 11:47 ص

عاجل 1

عاجل| متظاهرو الكوت يصلون ساحة التحرير ويرددون هتافات مناهضة لكتلة سائرون وحزب الدعوة 01 آذار 2020 11:45 ص

44022

ائتلاف المالكي يجد موقفه بعدم الاشتراك في حكومة محمد علاوي 01 آذار 2020 11:31 ص

رواتب

اطلاق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة 01 آذار 2020 11:26 ص

التعليقات