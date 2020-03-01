نائب كردي : الفياض والعامري فشلا في تليين موقف الاكراد



كشف النائب عن التحالف الاسلامي الكردستاني مثنى رشيد عن اجراء مستشار الامن الوطني فالح الفياض ورئيس تحالف الفتح هادي العامري مباحثات سرية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قبل يومين في اربيل للتوصل الى اتفاق مع الاكراد لتمرير كابينة علاوي.



وقال رشيد في تصريح صحفي :" ان هذه المباحثات لم تفلح في تليين موقف الحزب الديمقراطي، وما زال موقف الاكراد رافضا للمشاركة في كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ".



وعبر امين عن خشيته،من ان يخلق الموقف الكردي المتزمت تجاه التصويت على المشاركة في حكومة علاوي نوعا من الاصطفافات السياسية، التي لاتخدم الاكراد في النهاية .



واوضح :" ان اصرار بعض القوى السياسية على ترشيح علاوي لمنصب رئيس الوزراء كانت له مردودات سلبية اكثر منها ايجابية ، وادت الى معارضته من قبل بعض الاطراف السياسية ".

