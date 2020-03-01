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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 01 آذار 2020 09:48 ص

إغلاق مدخل الموصل الجنوبي بسبب تعطل جهاز كشف فيروس كورونا

كورونا

أكد مصدر أمني، أن السلطات الأمنية في محافظة الموصل عمدت إلى إغلاق المدخل الجنوبي للمدينة، بعد تعطل جهاز الفحص الخاص بفيروس كورونا.

وقال المصدر، إن "أحد أجهزة الفحص الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا تعطل، الأمر الذي تسبب بإغلاق المدخل الجنوبي لمدة نصف ساعة وتحديدا عند نقطة سيطرة العقرب".

وأضاف، أنه "أعيد فتح المدخل بعد وصول أجهزة أخرى"، مشيرا إلى أن "ذلك سبب زخما كبيرا عند المدخل من قبل الوافدين إلى المدينة".

وأعلنت وزارة الصحة، أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا من العراقيين بلغت 6 حالات، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة لعزل المصابين وعلاجهم.

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