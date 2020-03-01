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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 آذار 2020 12:21 ص

اعتقال شخص بكمين بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا

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افاد مصدر امني، السبت، بأنه تم اعتقال شخص بكمين أمني نصب له في الديوانية بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر، ان "قوة امنية اعتقلت مشتبه بإصابته بفيروس كورونا بعد نصب كمين له قرب محافظة الديوانية".

واضاف ان "ذلك جاء بعد ما راجع هذا الشخص احد الاطباء في بغداد كونه يعاني من مرض اخر، حيث تبين للطبيب بأن لديه أعراض إصابة بكورونا"، مشيرا الى انه "عند مغادرته عيادة الطبيب وخلال عودته من بغداد الى الديوانية، قام الطبيب بتبليغ الأجهزة الأمنية في بغداد وزودها بمعلومات عنه ورقم عجلته".

وتابع انه "تم اعتقاله مساء اليوم قرب الديوانية، وسلم الى مستشفى الديوانية"، موضحا انه "الان في الحجر الصحي للتأكد من حالته".
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