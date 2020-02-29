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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 شباط 2020 11:49 م

لعيبي يطالب بإدراج كاسر الأمواج الغربي لميناء الفاو في موسوعة غينيس

الفاو
أعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، عن تقديمه طلباً رسمياً إلى وزارة الخارجية بغرض إدراج كاسر الأمواج الغربي لميناء الفاو في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول كاسر امواج في العالم.

وأفاد بيان بتقديم الوزير طلباً للخارجية لمفاتحة الجهات المعنية لإدراج كاسر الأمواج الغربي باسم جمهورية العراق - وزارة النقل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأطول كاسر أمواج في العالم، بطول بلغ (15,306) كم  مشيراً إلى رؤيته في إمكانية تصنيفه ليكون رمزاً منافساً للمشاريع المناظرة، واصفاً الخطوة بـ "سابقة في تاريخ مؤسسات الدولة العراقية". 

وأوضح أن "أبرز المشاريع التي أنجزتها وزارة النقل في البصرة الفيحاء عبر الشركة العامة لموانئ العراق إنجاز كاسر الأمواج الغربي والذي يعد من أهم مكونات ميناء الفاو الكبير خلال العام 2019". 

وأضاف: "يعد مشروع الفاو من المشاريع العملاقة لما يتميز به موقعه من بعد جيوستراتيجي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وله أبعاد اقتصادية وسياسية للبلد بشكل عام ولمحافظة البصرة بشكل خاص". 

وأشار إلى أن إبراز إمكانيات وخطوات النجاح غير التقليدية أصبحت ضرورة حتمية لغرض تسويقه لاكتشاف المميز فيه دون التقيد بالصفات الشائعة له فكان لازماً ان نهتم باظهار اهم مكونات ميناء الفاو الكبير  الكاسر الغربي الذي يعد الأطول في العالم لحد الآن فضلاً عن حجم الأعمال والمواد الانشائية الكبيرة المستخدمة فيه خلال تتفيذه من قبل شركة دايو الكورية". 

تجدر الإشارة إلى أن أطول كاسر أمواج في العالم حالياً يبلغ طوله 10.85 كلم في ميناء غالفستون بولاية تكساس الأمريكية. 
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