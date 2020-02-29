نائب الفتح يرجح التصويت على كابينة علاوي غدًا الأحد

رجح النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، اليوم السبت، التصويت على كابينة المكلف محمد توفيق علاوي بجلسة يوم غد الأحد، فيما أكد وجود بوادر لحل الخلافات والاختلافات بإجماع وطني.

وقال حنين قدو، إن “الحوارات والمفاوضات مستمرة ومتواصلة من أجل الوصول إلى اتفاقات وتوافق سياسي جامع، للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، بجلسة يوم غد الأحد، بمشاركة كل المكونات العراقية”.

ورجع قدو أن تشهد جلسة يوم غد الأحد “التصويت على منح الثقة لعلاوي و كابينته الوزارية، فهناك بوادر وحوارات إيجابية، إضافة إلى تفاهمات وصلت لمراحل متقدمة، وربما حوارات الساعات الاخيرة ستكون هي الحاسمة”.

وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، قد أكد في وقت سابق من اليوم السبت (29 شباط، 2020) أن البرلمان العراقي سوف يصوت على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وحكومته، بجلسة، يوم غد الأحد.

وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان “الحوارات السياسية، مستمرة ومتواصلة للوصول الى اتفاق وتوافق سياسي على التصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، بمشاركة كافة القوى السياسية من مختلف المكونات”.

وبين ان “هناك اغلبية جاهزة، للتصويت على حكومة علاوي، منذ جلسة يوم الخميس، لكن نحن نريد ان تكون الجلسة بمشاركة كل القوى السياسية، ولهذا جلسة يوم غد الأحد، سوف تشهد التصويت على حكومة علاوي، حتى إذا استمرت بعض الكتل السياسية بمقاطعة الجلسة، فهذه الاغلبية جاهزة للتصويت”.

ويوم أمس الجمعة، طلب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تأجيل الجلسة الخاصة بمنح الثقة لحكومته إلى الأحد المقبل بدلاً من السبت.

وقال علاوي في رسالة موجهة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إنه “لأجل إكمال تشكيل الكابينة الوزارية، نرجو تأجيل الجلسة الاستثنائية إلى يوم الاحد الموافق الأول من آذار المقبل”.

وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة ليوم السبت لتمرير حكومة علاوي بعد اخفاقه في تحقيق ذلك أمس الأول الخميس، بسبب عدم تحقق النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين جراء خلافات عميقة بشأن التشكيلة الحكومية.