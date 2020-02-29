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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 شباط 2020 11:09 م

افتتاح 3 معابر حدودية برية بين العراق وإيران

معبر البوكمال
أعادت إيران والعراق افتتاح 3 معابر حدودية برية بين البلدين لأغراض تبادل السلع والخدمات وفق ما أعلنت عنه مصلحة الجمارك الإيرانية.
وبحسب وكالة “فارس” للأنباء فقد أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية “روح الله لطيفي” اليوم السبت أن السلطات الإيرانية والعراقية أعادت فتح معبري ” جذابة” و”شلمجة” (جنوب غرب) لتدفق السلع بين ايران والعراق.
ولفت إلى أنه وبحسب اجتماع عقد بين مسؤولي الجمارك الإيرانية والعراقية فقد تم الاتفاق على أن إعادة معبر “مهران” ( يقابله زرباطية في العراق) لوضعية العمل السابقة لتبادل السلع اعتبارا من يوم الغد الاحد.
يذكر أن منفذ مهران – زرباطية أغلقته الحكومة العراقية أمس الجمعة، وقررت
تعليق نقل المسافرين والأنشطة التجارية عبره لمدة 14 يوما، غير أن القرار أُلغي باتفاق
جمارك البلدين.
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