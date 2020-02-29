مهدي كريم يتولى منصب المدير الإداري للمنتخب الوطني

تولى مهدي كريم، نجم المنتخب العراقي السابق، اليوم السبت، منصب المدير الإداري للمنتخب الوطني خلفا للمدير السابق باسل كوركيس الذي تعرض لوعكة صحية تطلبت رحلة علاج طويلة.



وتم إسناد مهمة المدير الإداري للنجم السابق مهدي كريم بعد نجاح تجربته كمدير إداري للمنتخب الأولمبي خلال الفترة الأخيرة.



وبعد تعرض باسل كوركيس لأزمة صحية على مستوى القلب تطلبت نقله إلى كندا للخضوع إلى العلاج، اضطر أحمد عباس المكلف من قبل "فيفا "بإدارة عمل اتحاد الكرة العراقي إيجاد بديل ليحل محل كوركيس.



وتنتظر المنتخب العراقي مباريات مهمة في تصفيات كأس العالم حيث يتصدر العراق المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة.