الولايات المتحدة تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت اليوم السبت، أول وفاة بفيروس كورونا.

وأشارت كالة "أسوشيتيد برس" نقلا عن مسؤولين حكوميين، أن الوفاة سجلت في ولاية واشنطن.



وسبق للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وأعلن أن عدد الإصابات المؤكدة ب‍فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد بلغ 62.