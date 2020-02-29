زيدان يعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة الفريق لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو غدًا الأحد ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ويواجه ريال مدريد نظيره برشلونة غدًا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بعد الخسارة في الثلاث مباريات الأخيرة.



وضمت القائمة 19 لاعبًا، من بينهم جاريث بيل في الهجوم، في ظل غياب إيدين هازارد للإصابة.



واستبعد زيدان المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، في حين أن النادي يعاني من جفاف في التهديف الفترة الماضية.



وفيما يلي قائمة الريال للمواجهة:



حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، توني فوايدياس.



الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، ميليتاو، مارسيلو، ميندي.



الوسط: كروس، مودريتش، إيسكو، فالفيردي، كاسيميرو.



الهجوم: بنزيما، فاسكيز، ماريانو، بيل، فينيسيوس.





