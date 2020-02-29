مقتل 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمنى، اليوم السبت، مقتل 5 عناصر من تنظيم (داعش الإرهابي) على خلفية صد هجوم لهم فى جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار.





وذكرت الخلية -في بيان- أن قوة من الحشد الشعبى فى جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار تعرضت إلى إطلاق نار، حيث تم إسنادهم من قبل قوة في لواء المشاة أربعين بالجيش العراقى؛ الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 عناصر من داعش الإرهابى و مقاتل من الحشد الشعبي".

وتشهد البلاد، بين فترة وأخرى انفجارات وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية، الأمر الذى يسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما شنت القوات الأمنية على إثرها عمليات فى مناطق متفرقة من البلاد تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر من تنظيم داعش الإرهابى.



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