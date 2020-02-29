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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 شباط 2020 07:50 م

الصحة العالمية تنصح بأن لا يرتدي الأصحاء كمامات

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وجّهت منظمة الصحة العالمية، السبت، نصائح بعدم ارتداء الأصحاء كمامات طبية، فيما أكدت أنه ينصح ارتدائها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى "كوفيد-19" (كورونا).
وذكرت المنظمة على موقعها في "تويتر"، أنه "لا يُنصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات، ويُنصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مُشتبه في إصابته بعدوى (كوفيد-19)".

وأشارت إلى "ضرورة ارتداء الكمامة عند السعال أو العطس"، مؤكدة أن "الكمامة فعالة فقط عند استخدامها مع غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمُطهر كحولي".

وأوضحت أنه "عند ارتداء كمامة، يجب معرفة الكيفية السليمة لاستخدامها والتخلص منها".
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أخر تعديل: السبت، 29 شباط 2020 08:20 م
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