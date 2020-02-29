الصحة: تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، 29 شباط، 2020، تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس كورونا منها أربع إصابات في العاصمة بغداد وواحدة في محافظة بابل.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سيف البدر في بيان: "تعلن وزارة الصحة والبيئة اكتشاف خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اربعة منهم في بغداد (ثلاثة في الكرخ وواحدة في الرصافة) والخامسة في محافظة بابل".



وأضاف: "تمت متابعتهم من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات المختبرية وتبيّن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهم حالياً في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي".



وأكد أن الوزارة اتخذت "كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية وتهيب الوزارة بكافة المؤسسات والمواطنين الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد كما تؤكد الوزارة على الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى".