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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 شباط 2020 07:10 م

مصدر يكشف حقيقة ترشح رئيس جهاز المخابرات لرئاسة الوزراء

الامانة العامة لمجلس الوزراء

نفى مصدر سياسي، اليوم، ترشيح رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي ترشيحه لرئاسة الوزراء الآن من قبل أي كتلة أو حزب أو طرف سياسي.

وقال المصدر،  إنه "لا صحة لترشيح رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء الآن، من قبل أي كتلة أو حزب أو طرف سياسي"، ودعا المصدر "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأنباء".


وكان مصدر سياسي، كشف في وقت سابق، اليوم، أن الحوارات مع بعض الكتل بشأن تشكيل الحكومة وصلت لطريق مسدود، مشيرا إلى أن المعسكر المعارض بدأ يتسع.
وقال المصدر، إن "الأمور بدأت تتفلت من يد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والكتل الداعمة له بشكل واضح"، موضحا أن "مجريات الحوارات الحالية وصل بعضها مع عدة كتل إلى طريق مسدود تقريباً".

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