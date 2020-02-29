بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 29 شباط 2020
آخر الأخبار
يقترب من مواقع حساسة فى السلطة الإيرانية.. إصابة حفيد خامنئي بفيروس كورونا كورونا إيران أشد فتكا من فيروس الصين.. خليط إيدز على كورونا على التهاب سي اغتيال ناشط مدني في الجنوب.. استشهاد متظاهر وعشرات الجرحى باشتباكات قرب ساحة الخلاني في بغداد مراقبون: فيروس كورونا القشة التي ستقصم ظهر النظام الإيراني صحة كركوك تحجر شخصين للاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا صحة البصرة تؤكد سلامة 60 عراقياً وصلوا من مشهد الإيرانية التميمي: التصويت على حكومة علاوي من عدمه يتحمله البرلمان ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 34 والإصابات إلى 388 5 قتلى و66 جريحاً في حريق بمدينة قم الإيرانية لي اذرع وانقسامات ..في برلمان المحاصصة والاتهامات !!
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 شباط 2020 06:58 م

بسبب كورونا.. المرور تعلق العمل في عموم البلاد

المرور
علقت مديرية المرور العامة، العمل في مواقع التسجيل في عموم العراق.

وذكرت المديرية في بيان" انها قررت تعليق العمل في مواقع التسجيل وإصدار الإجازات في عموم العراق للحفاظ على سلامة المواطنين".

وأضافت" إن القرار يأتي التزاماً بتوجيهات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠، ونظراً لما تشهده مواقع التسجيل واصدار الاجازات في بغداد و المحافظات كافة من زخم بشري وبغية الحفاظ على المواطنين وعلى منسوبينا وللوقاية من تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه".

وكانت مديرية المرور العامة، أعلنت في وقت سابق من اليوم عن ايقاف العمل بمواقعي التسجيل في كركوك والنجف.

يشار الى ان خلية الأزمة الحكومية، قد قررت، أمس الاول، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر اذار المقبل، فيما أصدرت عدة قرارات اخرى على خلفية ظهور فايروس كورونا في البلاد./
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية تعلن القبض على عصابة لسرقة المواطنين في سوق الشورجة 29 شباط 2020 08:55 م

داعش

مقتل 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار 29 شباط 2020 08:17 م

مظاهرات العراق

المتظاهرين سيطروان على ساحة الخلاني 29 شباط 2020 06:42 م

الحشد العشائري

مقتل ثلاثة من ميليشيا الحشد العشائري بهجوم شمال بغداد 29 شباط 2020 02:25 م

سمنت كربلاء

القبض على أربعة متهمين حاولوا سرقة مخلفات الحديد بمعمل سمنت السماوة 29 شباط 2020 12:06 م

اعتقال امرأة

النزاهة تضبط متهمين تجاوزوا على أرض تعود ملكيتها لمستشفى في البصرة 29 شباط 2020 12:04 م

مديرية الاستخبارات العسكرية

القبض على أحد الإرهابيين في قضاء مخمور بنينوى 29 شباط 2020 12:02 م

هيئة النزاهة

ضبط مفرزتين تابعتين لنقابات عمال كركوك تحصلان مبالغ مالية خلافاً للقانون 29 شباط 2020 11:59 ص

التعليقات