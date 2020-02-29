بسبب كورونا.. المرور تعلق العمل في عموم البلاد

علقت مديرية المرور العامة، العمل في مواقع التسجيل في عموم العراق.



وذكرت المديرية في بيان" انها قررت تعليق العمل في مواقع التسجيل وإصدار الإجازات في عموم العراق للحفاظ على سلامة المواطنين".



وأضافت" إن القرار يأتي التزاماً بتوجيهات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠، ونظراً لما تشهده مواقع التسجيل واصدار الاجازات في بغداد و المحافظات كافة من زخم بشري وبغية الحفاظ على المواطنين وعلى منسوبينا وللوقاية من تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه".



وكانت مديرية المرور العامة، أعلنت في وقت سابق من اليوم عن ايقاف العمل بمواقعي التسجيل في كركوك والنجف.



يشار الى ان خلية الأزمة الحكومية، قد قررت، أمس الاول، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر اذار المقبل، فيما أصدرت عدة قرارات اخرى على خلفية ظهور فايروس كورونا في البلاد./