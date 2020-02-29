إصابة وزير الداخلية الإيراني الأسبق بفيروس كورونا

أفادت قناة "روسيا اليوم" بإصابة وزير الداخلية الإيراني الأسبق ومستشار السلطة القضائية حاليا مصطفى بورمحمدي بفيروس كورونا.





وتأتي هذه الإصابة مع انتشار الفيروس بشكل متسارع خاصة في صفوف القيادات العليا في البلاد إذ تم اليوم أيضا تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.





ونقل مراسلنا عن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران إعلانه في بيان عن إصابة محمد مير محمدي العضو في المجلس بفيروس كورونا، مضيفا أن حالته مستقرة.





ونفى المجلس الأنباء التي نقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور حالته الصحية او دخوله في غيبوبة.





وتوفيت والدة محمدي أمس في أحد مشافي مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس، وهي شقيقة المرجع الديني موسى شبيري زنجاني الذي يخضع للحجر الصحي بعد وفاة المسؤول التنفيذي والمالي في مكتبه جراء الإصابة بالفيروس.





كما ذكرت وكالات أنباء إيرانية إصابة نجل غلام رضا حداد عادل مستشار وصهر المرشد الأعلى للشؤون الدولية بالفيروس.





ووفق وزارة الصحة الإيرانية تم تسجيل 205 حالات إصابة جديدة في إيران خلال الـ 24ساعة الماضية، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 43 والإصابات إلى 593، فيما تم تعافي 123 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.