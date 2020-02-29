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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 شباط 2020 06:42 م

المتظاهرين سيطروان على ساحة الخلاني

مظاهرات العراق
افاد مصدر امني، السبت، بأن متظاهرين سيطروا على ساحة الخلاني وسط بغداد.
وقال المصدر، إنه "بعد إسقاط الكتل الكونكريتية سيطر المتظاهرون على ساحة الخلاني وتقدموا باتجاه الوثبة مع انسحاب القوات الامنية الى الوثبة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المتظاهرين قاموا بحرق الاطارات في الساحة"، مشيراً الى "اطفاء التيار الكهربائي في الخلاني ومقتربات نفق التحرير".







وكان مصدر امني افاد، اليوم السبت، بأن متظاهرين حاولوا اسقاط عدد من الحواجز الكونكريتية قرب الخلاني.
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