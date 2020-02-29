محكمة فنلندية تبرئ توأمين عراقيين من تهمة الاشتراك بمجزرة سبايكر



برأت محكمة في مدينة توركو الفنلندية توأمين عراقيين ، تم اتهامهما بالمشاركة في مجزرة سبايكر في مدينة تكريت عام 2014 ، حيث قضت محكمة الاستئناف الفنلندية بعدم وجود ادلة كافية على ارتباطهما بجريمة القتل الجماعي.



وذكرت صحيفة "اوتيست" الفنلندية :" ان القضاة توصلوا بالاجماع الى ان الادلة لم تثبت بشكل قاطع ان التوأمين البالغين من العمر 27 عاما ، مذنبان في التهم الموجهة اليهما ، ومن بينها جرائم الحرب المشددة وعمليات القتل بقصد ارهابي والاعتداء المشدد بقصد الارهاب ".



وكان ممثلو الادعاء اتهموا الرجلين بالمشاركة في مذبحة معسكر سبايكر في تكريت في 12 حزيران 2014 ، حيث قتلت عصابات داعش ما لا يقل عن 1600 من طلاب الكلية العسكرية في الجيش العراقي .