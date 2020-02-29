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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 شباط 2020 03:14 م

محكمة فنلندية تبرئ توأمين عراقيين من تهمة الاشتراك بمجزرة سبايكر

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برأت محكمة  في مدينة توركو  الفنلندية توأمين  عراقيين ، تم اتهامهما بالمشاركة في مجزرة سبايكر في مدينة تكريت عام 2014 ، حيث قضت محكمة الاستئناف الفنلندية بعدم وجود ادلة كافية على ارتباطهما بجريمة القتل الجماعي.

وذكرت صحيفة "اوتيست" الفنلندية :" ان القضاة توصلوا بالاجماع الى ان الادلة لم تثبت بشكل قاطع ان  التوأمين البالغين  من العمر 27 عاما ،  مذنبان في التهم الموجهة  اليهما ،  ومن بينها  جرائم الحرب المشددة وعمليات القتل بقصد  ارهابي والاعتداء المشدد بقصد الارهاب ".

وكان ممثلو الادعاء اتهموا الرجلين  بالمشاركة في مذبحة معسكر سبايكر في تكريت في 12 حزيران 2014 ، حيث قتلت عصابات داعش ما لا يقل عن 1600 من طلاب الكلية العسكرية في الجيش العراقي .
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