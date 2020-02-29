دوام رسمي في الصناعة أيام العطل لإنتاج الكمامات الطبية

أعلنت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود، التابعة لوزارة الصناعة ، التزام موظفيها بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت لانتاج الكمامات الطبية.



وقال المكتب الاعلامي للوزارة :" ان الشركة اعلنت عن استمرار الدوام الرسمي في جميع معاملها حتى في ايام العطل الرسمية ، لانتاج الكمامات الطبية للحد من انتشار فايروس كورونا ".



واضاف :" ان الشركة قامت هذا اليوم السبت بتجهيز وزارة الصحة بـ (٧٥) الف كمامة كدفعة اولى، وان العمل جار ومستمر لسد الحاجة من الكمامات الطبية".