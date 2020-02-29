اتحاد القوى : معارضة قوية لحكومة علاوي .. وتمريرها في البرلمان صعب

أكد النائب عن اتحاد القوى العراقية يحيى المحمدي :" ان الكثير من القوى السنية والكردية ، وبعض الشيعية ، ماتزال معارضة لتمرير حكومة محمد علاوي ".



وقال المحمدي في تصريح صحفي :" ان الخلافات السياسية، ما زالت قائمة، ولا زالت الكثير من القوى السياسية، من المكونين السني والكردي، وحتى بعض القوى السياسية الشيعية ،معارضة لتمرير حكومة علاوي".



واضاف :" ان تمرير حكومة علاوي في البرلمان صعب، بسبب وجود هذه المعارضة من قوى رئيسة".