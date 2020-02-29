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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 شباط 2020 02:34 م

غدا .. برهم صالح قد يصبح رئيسا للوزراء !!

رئيس الجمهورية برهم صالح

كشف الخبير القانوني علي التميمي،  عن استعداد رئيس الجمهورية برهم صالح لتسنم رئاسة الحكومة في حال اخفاق محمد توفيق علاوي في نيل الثقة النيابية، مبينا :" ان المهلة الممنوحة لعلاوي لن تنتهي دون عرض كابينته الوزارية ".
وقال التميمي في تصريح  صحفي :" ان  مدة الـ ( 30 )  يوما الممنوحة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، لن تنتهي اذا لم يعقد البرلمان جلسته ".

واضاف :" ان علاوي  قدم كابينته ومنهاجه إلى البرلمان قبل انتهاء المدة ، فالخلل يكمن في البرلمان وليس فيه هو " ، مبينا :" ان البرلمان اذا صوت  بالسلب فسيقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر وفق المادة ٧٦ ف / رابعا وخامسا من الدستور ".

وتابع التميمي:" اما اذا مرت مدة (٢ آذار) فإن رئيس الجمهورية يقوم مقام عبد المهدي في تصريف الأمور اليومية وفق المادة ٨١ من الدستور ، مع انتظار تشكيل الكابينة الوزارية ". 
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