نائب : آلية علاوي في اختيار الكابينة الوزارية ..غير ناجحة



وصف النائب كاطع الركابي آلية عمل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي فـي اختيار الكابينة الوزارية ، بانها " غير ناجحة " ، مبينا :" ان علاقة علاوي لم تكن ناضجة مع الاطراف السياسية ولا تناسب جميع طـمـوحات المــكــونــات".



وقال الركابي في تصريح صحفي :" ان الشعب العراقي يضم مكونات مختلفة ، وعلى رئـيس الوزراء ان يـراعـي هــذا الـتـنـوع في تشكيل الـحـكـومـة وان تـكـون عـلاقـتـه جـيـدة مع تلك المكونات من اجل اختيار شخصيات تمثلها ، وليس بالضرورة ان يكونوا حزبيين"، مبينا :" ان تشكيل الكابينة الوزارية منذ العام 2006 وحتى الان يتم بالتوافق ".



وتابع :" ان المكون الشيعي بشكل عام ، اعطى الحرية لرئيس الــوزراء المكلف ان يختار بشرط الا تـحـسـب وزارته عـلـى جـهـة او كـتـلـة او حـزب معين".