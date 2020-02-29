إغلاق المقاهي في واسط لتفادي تفشي فيروس كورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة واسط، ، غلق المقاهي لمدة 10 أيام تنفيذاً لقرار وزارة الصحة، لتفادي تفشي فيروس "كورونا.

وذكر إعلام صحة واسط، في "، انه "باسناد من قبل مديرية الأمن الوطني، نفذت دائرة صحة واسط عمليات غلق لعدد من المقاهي في مركز مدينة الكوت، استناداً للأمر الديواني الصادر من وزارة الصحة، والذي يشمل المنتديات الاجتماعية المختلفة

وأشار الى أن "الإغلاق سيستمر لمدة عشرة ايام من تاريخ الغلق.