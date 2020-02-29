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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 شباط 2020 12:47 م

نائبة كردية: تمرير الحكومة دون الكرد والسنة يوصل العملية السياسية لطريق مسدود

علاوى
أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني خالدة خليل ، انه بحال عدم حصول توافقات حقيقية، فان حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لن يتم تمريرها، مشيرة الى انه سيتم الذهاب الى الخطوة الدستورية الاخرى.
وقالت خليل في تصريح صحفي، ان "اعتراضنا ليس على شخص رئيس الوزراء المكلف، لكن على اليات تشكيل الحكومة المتبعة من قبله والتي لم تكن موفقة ولاقت رفض العديد من القوى السياسية داخل قبة البرلمان"، مبينة ان "المنهاج الحكومي كان فيه خلل كبير ويبدو انه كتب على عجالة وفيه نقاط وملامح غير واضحة، وتركت النهائيات مفتوحة في العديد من القضايا المهمة والحساسة ومنها قضية الانتخابات المبكرة ومطالب المتظاهرين.
 
واضافت ، ان "الوزراء الذين جاء بهم لم يكن هنالك توافق عليهم، خاصة ان التوافق هي من ضرورات العمل السياسي في نجاح اي حكومة على اعتبار ان العراق بلد مكونات وهذا الامر يختلف عن المحاصصة بل هو جزء من مراعاة التمثيل للمكونات"، لافتة الى ان "هنالك حقوقا دستورية لاقليم كردستان واستمرار الحوار بين بغداد والاقليم لن يكون ناجحا اذا لم يكن وفق الاطر والحقوق الدستورية التي وصلت الى مراحل متقدمة.
 
واكدت خليل، انه "بحال عدم حصول توافقات حقيقية، فان حكومة علاوي لن يتم تمريرها بجلسة البرلمان المقبلة والمخصصة للتصويت على كابينته الحكومية، وسنضطر للذهاب الى الخطوة الدستورية الاخرى وهي تكليف شخص اخر لتشكيل الحكومة ونتمنى ان يكون الشخص المقبل يحظى بمقبولية القوى السياسية بغية تمريره وتحقيق ما يصبو له الشعب العراقي"، مشددة على ان "تمرير الحكومة بالاغلبية السياسية وابعاد الكرد والسنة وسيطرة جهة معينة على القرار السياسي سيوصل العملية السياسية الى طريق مسدود ويؤدي بالبلد الى ازمات اخرى وهو امر لا نتمناه.
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