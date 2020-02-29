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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 شباط 2020 12:44 م

وزير الشباب والرياضة يحدد موعد افتتاح ملعب كركوك الأولمبي

وزير الشباب احمد رياض


تعهد وزير الشباب والرياضة  احمد رياض بحل جميع الاشكالات العالقة في المشاريع والاندية الرياضية بمحافظة كركوك والسعي الحقيقي لبناء رياضة رصينة تعتمد على الانجاز العالي بما يضمن الوصول الى منصات التتويج الاولمبية والدولية .

وقال رياض في تصريح  صحفي عقب اجتماعه مع رؤساء الاندية الرياضية في كركوك :"  لدينا اطلاع كامل على واقع الرياضة في كركوك ، وزيارتي هي جزء من الحل لتلك المشكلات ، سواء التي تعاني منها الاندية او التلكؤ الحاصل في المشاريع الرياضية ".

واضاف الوزير:" لقد عملنا جاهدين خلال الفترة الماضية من اجل الحصول على التخصيص المالي من مجلس الوزراء لاستئناف العمل في ملعب كركوك  الاولمبي ، بسبب اخطاء في العقد المبرم مع الشركة المنفذة ، ونجحنا في تحقيق ذلك وسيكون الصرح الرياضي جاهزاً خلال ثمانية اشهر بعد ان ابلغنا الشركة المنفذة بضرورة الاستمرار في العمل على مدار 24 ساعة ".

 

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