الزراعة : لهذه الأسباب نفتقر لصناعة تعليب الاسماك

أوضحت وزارة الزراعة اهم اسباب افتقار البلد لصناعة تعليب الاسماك ، مع كثرة المسطحات المائية ووفرة الانتاج والاكتفاء الذاتي من الاسماك .



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف :" ان دورنا يتحدد بكوننا وزارة بحثية ارشادية خدمية تقدم الدعم المالي والخدمي للفلاحين والمزارعين ومنتجي الاسماك والدواجن، لكننا لا نتدخل في عملية التصنيع او التعليب فهذا من شأن وزارة الصناعة".



واشار النايف الى انه :" لا توجد بيئة استثمارية مناسبة ليعمل فيها القطاع الخاص ويفتتح المعامل للتصنيع"، مضيفا: "لو كان هناك تشجيع للقطاع الخاص وايجاد فرص عمل وتوفير بالطاقة الكهربائية وبالنفط من قبل اللجان الاقتصادية (النيابية والوزارية) لتم تقديم دراسة من قبل هذه اللجان لدعم القطاع الخاص في انشاء مصانع لتبريد وتجميد الاسماك بدلا من بيعها مباشرة".



واضاف :" ان القطاع الخاص لا يستطيع العمل بمفرده بدون تسهيلات للمستثمرين، وبذلك لا يستطيع الدخول في هذا المجال " ، مبينا انه :" لو اعطيت للمستثمر الارض والدعم بتوفير الكهرباء وحماية المنتج ، لاستطاع ان يقيم شركات خاصة بحفظ الاسماك وتسويقها ، لاسيما ان لدينا أنهارا وروافد كثيرة، كما ان هذه الصناعة ستقلل من البطالة في مناطق عمل تلك الشركات ".