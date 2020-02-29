بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 29 شباط 2020
آخر الأخبار
كورونا إيران أشد فتكا من فيروس الصين.. خليط إيدز على كورونا على التهاب سي اغتيال ناشط مدني في الجنوب.. استشهاد متظاهر وعشرات الجرحى باشتباكات قرب ساحة الخلاني في بغداد مراقبون: فيروس كورونا القشة التي ستقصم ظهر النظام الإيراني صحة كركوك تحجر شخصين للاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا صحة البصرة تؤكد سلامة 60 عراقياً وصلوا من مشهد الإيرانية التميمي: التصويت على حكومة علاوي من عدمه يتحمله البرلمان ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 34 والإصابات إلى 388 5 قتلى و66 جريحاً في حريق بمدينة قم الإيرانية لي اذرع وانقسامات ..في برلمان المحاصصة والاتهامات !! مسؤول محلي سابق : واسط لم تتعرض لسيول قوية .. والوضع تحت السيطرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 شباط 2020 12:40 م

الزراعة : لهذه الأسباب نفتقر لصناعة تعليب الاسماك

وزارة الزراعة
أوضحت وزارة الزراعة اهم اسباب افتقار البلد لصناعة تعليب الاسماك ، مع كثرة  المسطحات المائية ووفرة الانتاج والاكتفاء الذاتي من الاسماك .

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف :" ان دورنا يتحدد بكوننا وزارة بحثية ارشادية خدمية تقدم الدعم المالي والخدمي للفلاحين والمزارعين ومنتجي الاسماك والدواجن، لكننا لا نتدخل في عملية التصنيع او التعليب فهذا من شأن وزارة الصناعة".

واشار النايف الى انه :" لا توجد بيئة استثمارية مناسبة ليعمل فيها القطاع الخاص ويفتتح المعامل للتصنيع"، مضيفا: "لو كان هناك تشجيع للقطاع الخاص وايجاد فرص عمل وتوفير بالطاقة الكهربائية وبالنفط من قبل اللجان الاقتصادية (النيابية والوزارية) لتم تقديم دراسة من قبل هذه اللجان لدعم القطاع الخاص في انشاء مصانع لتبريد وتجميد الاسماك بدلا من بيعها مباشرة".

واضاف :" ان القطاع الخاص لا يستطيع العمل بمفرده بدون تسهيلات للمستثمرين، وبذلك لا يستطيع الدخول في هذا المجال " ،  مبينا انه :" لو اعطيت للمستثمر الارض والدعم بتوفير الكهرباء وحماية المنتج  ، لاستطاع ان يقيم شركات خاصة بحفظ الاسماك وتسويقها ، لاسيما ان لدينا أنهارا وروافد كثيرة، كما ان هذه الصناعة ستقلل من البطالة في مناطق  عمل  تلك الشركات ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

محكمة فنلندية تبرئ توأمين عراقيين من تهمة الاشتراك بمجزرة سبايكر 29 شباط 2020 03:14 م

كورونا

دوام رسمي في الصناعة أيام العطل لإنتاج الكمامات الطبية 29 شباط 2020 03:10 م

كورونا

إغلاق المقاهي في واسط لتفادي تفشي فيروس كورونا 29 شباط 2020 02:21 م

منفذ

كورونا يؤثر على عمل منفذ القائم الحدودي مع سوريا 29 شباط 2020 12:14 م

المفوضية-العليا-لحقوق-الانسان

حقوق الانسان : ضعف إجراءات مواجهة "كورونا" في المطارات والمنافذ الحدودية 29 شباط 2020 12:12 م

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين: مستمرون في توزيع الماستر كارد على منتسبي الداخلية 29 شباط 2020 11:57 ص

كورونا-العراق

تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا ثانية لامرأة عراقية في بغداد وافدة من ايران 29 شباط 2020 11:21 ص

صحة كركوك

صحة كركوك تحجر شخصين للاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا 29 شباط 2020 10:27 ص

التعليقات