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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 شباط 2020 12:18 م

في ديالى فقط .. أكثر من 40 نزاعا عشائريا خلال شهرين !

النزاعات العشائرية
أعلنت مديرية شؤون العشائر في محافظة ديالى،  عن حسم اكثر من 40 نزاعا ومشكلة عشائرية داخل المحافظة خلال العام الجاري .

وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي :" ان المديرية  تلعب دورا فعالا ومحوريا في حسم النزاعات والمشاكل العالقة بين ابناء العشائر في كل مدن المحافظة دون استثناء ".

واضاف الربيعي :" ان المديرية حسمت اكثر من 40 نزاعا ومشكلة عشائرية خلال العام الجاري 2020 "، لافتا الى :" ان دور شيوخ وزعماء العشائري كان جوهريا في دفع اطراف تلك النزاعات والمشاكل للتصالح والحوار وفق اطار يضمن السلم الاهلي ويدعم الاستقرار والطمأنينة "
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