في ديالى فقط .. أكثر من 40 نزاعا عشائريا خلال شهرين !

أعلنت مديرية شؤون العشائر في محافظة ديالى، عن حسم اكثر من 40 نزاعا ومشكلة عشائرية داخل المحافظة خلال العام الجاري .



وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي :" ان المديرية تلعب دورا فعالا ومحوريا في حسم النزاعات والمشاكل العالقة بين ابناء العشائر في كل مدن المحافظة دون استثناء ".



واضاف الربيعي :" ان المديرية حسمت اكثر من 40 نزاعا ومشكلة عشائرية خلال العام الجاري 2020 "، لافتا الى :" ان دور شيوخ وزعماء العشائري كان جوهريا في دفع اطراف تلك النزاعات والمشاكل للتصالح والحوار وفق اطار يضمن السلم الاهلي ويدعم الاستقرار والطمأنينة "