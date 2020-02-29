الديمقراطي الكردستاني : البرنامج الحكومي يجب أن يعاقب المسيئين للمتظاهرين

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ضرورة ان يتضمن البرنامج الحكومي تهدئة شريحة الشباب ، خاصة الموجودون في ساحات التظاهر ومعاقبة المسيئين لهم وتقديمهم للعدالة.



وذكر النائب عن كتلة الحزب البرلمانية ديار برواري، في تصريح صحفي :" ان معظم مشكلات المجتمع تخص فئة الشباب ، لذلك نرى ضرورة ان يتضمن المنهاج الحكومي توفير فرص العمل لهم وتدريبهم مهنيا وتشجيع القطاع الخاص لاستيعابهم"، منتقداً عدم تضمن البرنامج الحكومي سبل دعم الرياضيين بصفتهم سفراء البلد.



واضاف برواري :" ان المنهاج الحكومي لم يتضمن ايضا كيفية تطوير النظام الاتحادي وحل المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم ".