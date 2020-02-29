كورونا يؤثر على عمل منفذ القائم الحدودي مع سوريا

أعلن مصدر محلي في محافظة الانبار عن انخفاض عدد المسافرين الوافدين من سوريا الى العراق عبر منفذ القائم الحدودي .



وقال المصدر في تصريح صحفي :" ان منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار، شهد انخفاضا كبيرا في عدد المسافرين الوافدين من سوريا الى العراق وبالعكس ، ضمن الاحترازات المتخذة من قبل معظم الدول المجاورة خشية اصابة مواطنيها بفايروس كورونا ".



واضاف :" ان الحكومة المركزية عممت كتبا رسمية الى المنافذ الحدودية بعدم دخول مسافري 7 دول ، فيما اضافت الجهات المعنية في الانبار ضمن الاجراءات الاحترازية منع دخول كل من يشك بحمل فايروس المرض الى الاراضي العراقية".

