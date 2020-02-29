بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 29 شباط 2020
آخر الأخبار
كورونا إيران أشد فتكا من فيروس الصين.. خليط إيدز على كورونا على التهاب سي اغتيال ناشط مدني في الجنوب.. استشهاد متظاهر وعشرات الجرحى باشتباكات قرب ساحة الخلاني في بغداد مراقبون: فيروس كورونا القشة التي ستقصم ظهر النظام الإيراني صحة كركوك تحجر شخصين للاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا صحة البصرة تؤكد سلامة 60 عراقياً وصلوا من مشهد الإيرانية التميمي: التصويت على حكومة علاوي من عدمه يتحمله البرلمان ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 34 والإصابات إلى 388 5 قتلى و66 جريحاً في حريق بمدينة قم الإيرانية لي اذرع وانقسامات ..في برلمان المحاصصة والاتهامات !! مسؤول محلي سابق : واسط لم تتعرض لسيول قوية .. والوضع تحت السيطرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 شباط 2020 12:14 م

كورونا يؤثر على عمل منفذ القائم الحدودي مع سوريا

منفذ
أعلن مصدر محلي في محافظة الانبار عن انخفاض عدد المسافرين الوافدين من سوريا الى العراق عبر منفذ القائم الحدودي .

وقال المصدر في تصريح صحفي :" ان  منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار، شهد انخفاضا كبيرا في عدد المسافرين الوافدين من سوريا الى العراق وبالعكس ، ضمن الاحترازات المتخذة من قبل معظم الدول المجاورة خشية اصابة مواطنيها بفايروس كورونا ".

واضاف :" ان الحكومة المركزية عممت كتبا رسمية الى المنافذ الحدودية بعدم دخول مسافري 7 دول ،  فيما اضافت الجهات المعنية في الانبار ضمن الاجراءات الاحترازية منع دخول كل من يشك بحمل فايروس المرض الى الاراضي العراقية".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

محكمة فنلندية تبرئ توأمين عراقيين من تهمة الاشتراك بمجزرة سبايكر 29 شباط 2020 03:14 م

كورونا

دوام رسمي في الصناعة أيام العطل لإنتاج الكمامات الطبية 29 شباط 2020 03:10 م

كورونا

إغلاق المقاهي في واسط لتفادي تفشي فيروس كورونا 29 شباط 2020 02:21 م

وزارة الزراعة

الزراعة : لهذه الأسباب نفتقر لصناعة تعليب الاسماك 29 شباط 2020 12:40 م

المفوضية-العليا-لحقوق-الانسان

حقوق الانسان : ضعف إجراءات مواجهة "كورونا" في المطارات والمنافذ الحدودية 29 شباط 2020 12:12 م

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين: مستمرون في توزيع الماستر كارد على منتسبي الداخلية 29 شباط 2020 11:57 ص

كورونا-العراق

تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا ثانية لامرأة عراقية في بغداد وافدة من ايران 29 شباط 2020 11:21 ص

صحة كركوك

صحة كركوك تحجر شخصين للاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا 29 شباط 2020 10:27 ص

التعليقات