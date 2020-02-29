حقوق الانسان : ضعف إجراءات مواجهة "كورونا" في المطارات والمنافذ الحدودية

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، عن رصدها مؤشرات ضعف في الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا في المطارات والمنافذ الحدودية.



وقالت المفوضية في تقرير ، ان فرقها المنتشرة في ارجاء البلاد اشرت ضعفا في الاجراءات المتخذة في المطارات والمنافذ الحدودية، وعدم الالتزام باوامر خلية الازمة بشكل كامل، مشيرة الى قلة الامكانيات والمستلزمات المطلوبة لاغراض الفحص والوقاية والعلاج في المؤسسات المعنية .



واشارت الى "عدم وجود سياق ثابت معمول به في التعاطي مع الموضوع على مستوى المؤسسات والملاكات الطبية والاخرى، بالاضافة الى ضعف الدور التوعوي مع غياب الوسائل الارشادية للمواطن".



واوصت المفوضية بالتعامل السريع والعلمي من قبل كافة مؤسسات الدولة في التعاطي مع المرض والمريض والمواطنين بشكل عام ، من خلال اكمال وانجاز كافة التحضيرات الحقيقية في ما يخص اماكن الحجر الطبي بشكل عاجل وفي جميع المحافظات العراقية ،من ناحية جاهزية المكان وتأثيثه وملاءمته للوضع الحالي وتزويده بالمستلزمات الطبية المطلوبة والوقائية والمعقمات .