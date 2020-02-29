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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 شباط 2020 12:09 م

محمد علاوي يحاول كسب الأكراد والسنة قبل جلسة البرلمان

محمد توفيق علاوي

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي،  عن توجه الاخير الى الاكراد والسنة لضمان تمرير كابينته الوزارية في  مجلس النواب.

وقال المصدر :" ان اتصالات مكثفة يجريها فريق علاوي مع الكتل السنية والكردية، للتوصل الى اتفاقات قبل عقد  الجلسة ".

واضاف:"  ان الكتل الكردية قاطعت جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، لانها معترضة على قائمة الاسماء وتطالب هي بترشيح وزراء ، والامر نفسه مع الكتل السنية ، وهناك توجه للوصول الى حل وسط بين علاوي وهذه الكتل".

وفشل مجلس النواب يوم الخميس الماضي في عقد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بسبب عدم اكتمال النصاب نتيجة مقاطعة بعض الكتل .
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