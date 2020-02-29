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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 شباط 2020 12:06 م

القبض على أربعة متهمين حاولوا سرقة مخلفات الحديد بمعمل سمنت السماوة

سمنت كربلاء
ألقت شرطة السماوة القبض  على اربعة متهمين حاولوا  سرقة مخلفات الحديد العائدة لمعمل اسمنت السماوة،

وقال قسم العلاقات والاعلام في القيادة في بيان ان دوريات مكافحة الإجرام وفريق من أمن الأفراد ألقت القبض على أربعة أشخاص أثناء محاولتهم سرقة مخلفات تابعة لمعمل أسمنت السماوة، مشيرا إلى اقتيادهم لاحد مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للقضاء.
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