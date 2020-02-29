النزاهة تضبط متهمين تجاوزوا على أرض تعود ملكيتها لمستشفى في البصرة



نفذت دائرة التحقيقات في الهيئة عملية ضبط بحق متهمين بالتجاوز على قطعة أرض عائدة للدولة في محافظة البصرة، مبينة أن المتهمين قاموا باستغلالها لمنفعتهم الشخصية، بصورة مخالفة للقانون.



وأشارت الدائرة إلى أنَّ: ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة، تمكنت من ضبط ثلاثة مُتَّهمين؛ لقيامهم بالتجاوز على قطعة أرض مُخصَّصة لمستشفى (الجمهوري) العام، واستغلالها كگراج لوقوف السيارات وجباية وارداتها لمنفعتهم الشخصية دون الحصول على موافقات أصولية.



وأضافت إن قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها (5,000) م2تقع في منطقة المشراق الجديد في مركز مدينة البصرة قبالة المستشفى العائدة له قطعة الأرض.