ضبط مفرزتين تابعتين لنقابات عمال كركوك تحصلان مبالغ مالية خلافاً للقانون



ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية مفرزتين تابعتين للاتحاد العام لنقابات العمال – فرع كركوك تقومان بجباية مبالغ مالية من أصحاب العجلات دون سند قانوني.



وقالت في بيان ان : فريقي عمل انتقلا إلى نقطتي تفتيش (دارمان وجمين) في مدخل كركوك باتجاه محافظتي أربيل والسليمانية، تمكنا من ضبط أفراد مفرزتين تابعتين للاتحاد العام لنقابات العمال – فرع كركوك؛ لقيامهما بجباية مبلغ خمسة عشر ألف دينار عن كل شاحنة حمل دون سند قانوني، لافتة إلى أن المتهمين يقومون بتضليل أصحاب الشاحنات عبر إعطائهم وصولات وهمية.



وأضافت إن : العملية أسفرت عن ضبط ستة متهمين في المفرزتين، فضلاً عن ضبط مبالغ مالية بحوزتهم من الأموال التي تمَّت جبايتها من أصحاب الشاحنات، و(12) دفتر وصولات.