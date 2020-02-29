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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 شباط 2020 11:59 ص

ضبط مفرزتين تابعتين لنقابات عمال كركوك تحصلان مبالغ مالية خلافاً للقانون

هيئة النزاهة

ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية مفرزتين تابعتين للاتحاد العام لنقابات العمال – فرع كركوك تقومان بجباية مبالغ مالية من أصحاب العجلات دون سند قانوني.

وقالت في بيان ان :  فريقي عمل انتقلا إلى نقطتي تفتيش (دارمان وجمين) في مدخل كركوك باتجاه محافظتي أربيل والسليمانية، تمكنا من ضبط  أفراد مفرزتين تابعتين للاتحاد العام لنقابات العمال – فرع كركوك؛ لقيامهما بجباية مبلغ خمسة عشر ألف دينار عن كل شاحنة حمل دون سند قانوني، لافتة إلى أن المتهمين يقومون بتضليل أصحاب الشاحنات عبر إعطائهم وصولات وهمية.

وأضافت إن : العملية أسفرت عن ضبط ستة متهمين في المفرزتين، فضلاً عن ضبط مبالغ مالية بحوزتهم من الأموال التي تمَّت جبايتها من أصحاب الشاحنات، و(12) دفتر وصولات.
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