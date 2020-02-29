مصرف الرافدين: مستمرون في توزيع الماستر كارد على منتسبي الداخلية

أعلن مصرف الرافدين عن استمراره في توزيع بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي وموظفي وزارة الداخلية .



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان المصرف مستمر في توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الداخلية من الذين تم توطين رواتبهم على المصرف وعلى شكل وجبات . مشيرا الى انه وفور حصول منتسب وموظف الداخلية على البطاقة الالكترونية واستلام راتبه الشهري عليها فانه قد يكون مشمولًا بالسلف والقروض والخدمات المالية الاخرى التي اعلن عنها المصرف.