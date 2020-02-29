مصرف الرافدين: مستمرون في توزيع الماستر كارد على منتسبي الداخلية

أعلن مصرف الرافدين عن استمراره في توزيع بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي وموظفي وزارة الداخلية .
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان المصرف مستمر في توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الداخلية من الذين تم توطين رواتبهم على المصرف وعلى شكل وجبات . مشيرا الى انه وفور حصول منتسب وموظف الداخلية على البطاقة الالكترونية واستلام راتبه الشهري عليها فانه قد يكون مشمولًا بالسلف والقروض والخدمات المالية الاخرى التي اعلن عنها المصرف.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان المصرف مستمر في توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الداخلية من الذين تم توطين رواتبهم على المصرف وعلى شكل وجبات . مشيرا الى انه وفور حصول منتسب وموظف الداخلية على البطاقة الالكترونية واستلام راتبه الشهري عليها فانه قد يكون مشمولًا بالسلف والقروض والخدمات المالية الاخرى التي اعلن عنها المصرف.