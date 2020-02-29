لجنة نيابية ترفض أمر إيقاف العلاوات والترفيات للموظفين

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، أن لجنته ترفض أمر ايقاف العلاوات والترفيعات للموظفين، ووعدت بعدم تمريره.



وقال الجبوري في بيان، إن : اللجنة المالية ترفض الأمر الصادر من خلية الازمة لإعداد موازنة ٢٠٢٠ الخاص بايقاف العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة.



وأضاف الجبوري نعد موظفينا بعدم تمريره خلال اقرار الموازنة في مجلس النواب.

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