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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 شباط 2020 11:12 ص

الحكيم يدين استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

عمار الحكيم

أدان رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، استخدام "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين.

وقال الحكيم في بيان "واهم من يظن ان العنف والقمع قادران على اسكات الصوت الحر، فالتجارب التي يزخر بها التاريخ الغابر والحاضر تؤكد ان الاستماع لصوت الجمهور وليس تحييده هو الطريق الانجع والاسلوب الاجدى لتجاوز اي ازمة بينه وبين السلطة".
 وجدد  الحكيم مطالبته الحكومة والجهات الامنية بتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين".
وأهاب  الحكيم بالمتظاهرين "في ساحات الاحتجاج الى الثبات على السلمية فإنها سلاحكم لتحقيق مطالبكم وعدم
التعرض للقوات الامنية المتواجدة لحمايتكم ، وإدانة الإساءات التي تصدر من البعض بغطائكم واستغلال عنوان التظاهر.

ع د

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