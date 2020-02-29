الكعبي : ما حدث في جلسة الخميس خرق للدستور وتحد واضح لإرادة الشعب



وصف حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، ما حدث في جلسة البرلمان امس الاول بانه خرق للدستور وتحد واضح لارادة الشعب .



ودعا الكعبي في بيان ممثلي الشعب الى احترام الدستور والقانون بشأن عقد جلسة الاحد لمنح الثقة لكابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة للاحزاب التي كانت ولا زالت طامحة للمغانم والتحاصص بإسم " الاجماع الوطني " او الاستحقاق الانتخابي .



وطالب الكعبي في بيان: اعضاء مجلس النواب بالابتعاد عن ماتصبوا اليه الاحزاب من محاصصة ومصالح مقيتة ضاق منها الشعب ذرعا واكتوى بنيرانها طوال السنوات السابقة ، مشيرا الى ان هذه الاحزاب تجتمع على الحصص في الوزارات في بداية تشكيل الحكومات حتى تمريرها ، وتراهم مختلفين ، متصارعين قبيل الانتخابات .



وتابع : ان المتضرر من الاقتتال الدائر من اجل المغانم هو الشعب العراقي الذي ينتظر منا اليوم الاسراع بتشكيل حكومة تلبي طموحاته وتباشر بانجاز الموازنة وتنفيذ الاصلاحات .

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